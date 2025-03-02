В Госдуме назвали пять наиболее опасных вирусов, угрожающих безопасности смартфонов

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал РИА Новости пять самых опасных вирусов для смартфонов: Shedun, Triada, Mazar, Marcher и Faketoken. Они способны нанести значительный ущерб устройствам пользователей и похитить личные данные.

Один из наиболее распространенных методов распространения этих вирусов — рассылка сообщений через SMS, мессенджеры или электронную почту. Получив заманчивое предложение или предупреждение, пользователи часто переходят по ссылке, активируя автоматическое скачивание вируса, который затем получает доступ ко всей информации на устройстве.

Кроме того, злоумышленники используют поддельные версии популярных приложений в неофициальных магазинах. Они выглядят вполне законно, однако скрывают вредоносный код, который может повредить смартфон. Также распространены зараженные рекламные баннеры, поддельные обновления и фейковые антивирусы, которые проникают на телефон при нажатии на них.

Например, Triada — это сложный троян для Android, который глубоко внедряется в систему и похищает конфиденциальную информацию, включая финансовые данные. Shedun маскируется под известные приложения и устанавливает нежелательное программное обеспечение без ведома владельца. Удаление этого вируса может требовать даже перепрошивки устройства.

Mazar, передаваемый через SMS-сообщения, контролирует устройство, крадет данные и совершает платные звонки. Marcher перехватывает банковские приложения, показывая ложные окна для ввода данных карт. Faketoken же требует администраторских прав, блокирует экран, шифрует файлы и вымогает деньги за восстановление доступа.

Для защиты от этих угроз Немкин рекомендует скачивать приложения только из проверенных источников, проверять разрешения перед установкой, игнорировать сомнительные ссылки, использовать антивирусные программы и регулярно обновлять систему и базы безопасности.