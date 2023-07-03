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В Госдуме назвали проблемы реализации программы переселения из аварийного жилья
Проблемы, ставшие тормозом реализации в российских регионах программы переселения жителей из аварийного жилья, перечислила член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Галина Хованская.
По ее словам, главными из них стали дефицит региональных бюджетов, непропорциональное предоставление жилых площадей и изменения в Градостроительном кодексе.
Депутат привела данные Фонда развития территорий, согласно которым с 1 января 2017 года по 1 мая 2023 года аварийными из-за физического износа признаны более 18 млн «квадратов» жилищного фонда. Еще 13 млн «квадратов» такого жилья признаны аварийными с 1 января 2019 года по 1 мая 2023 года. При этом соотношение расселения с 2019 по 2023 год в РФ составляет 65,47%.
«Это наш национальный позор, с которым мы боремся. Настолько была запущена проблема, что требует не одного года на ее решение. Когда речь идет о зданиях, где возможно обрушение, тут нужно принимать срочные меры», — цитирует Хованскую «Парламентская газета».
К другим проблемам реализации программы депутат отнесла длительные судебные разбирательства, размеры компенсаций, в том числе за отсутствие капремонта, а также неучет специфики региона, например Арктики.
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