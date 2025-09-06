news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 сентября 2025 15:39

В Госдуме назвали мемы о мессенджере Max «добрым народным фольклором»

Читайте нас в
Телеграм

Появление мемов о российском мессенджере Max является естественной реакцией пользователей и представляет собой «доброе народное творчество». Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью телеканалу «Россия-1».

«Само по себе появление национальной платформы – событие очень яркое и заметное для рунета, поэтому я бы на несколько волн разделил. Для начала это такой хороший, добрый народный фольклор. Потому что действительно очень много создается мемов, видео, высмеивают иногда качество и способы продвижения, насаждения национальной платформы. Это нормально», – отметил парламентарий.

По его словам, вторая волна обсуждений связана с «малокомпетентными попытками» представить технический анализ работы сервиса. «На такие вбросы есть абсолютно адекватные и понятные ответы, которые можно встретить в интернете. Все эти слухи разоблачаются», – пояснил Боярский.

Он добавил, что наиболее негативной реакцией считает намеренные попытки дискредитировать платформу. «Кому это может быть выгодно? В первую очередь тем силам, которые занимаются преступным бизнесом, мошенническими действиями, в том числе с использованием иностранных платформ», – подчеркнул депутат.

#мессенджер #Госдума #мемы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

5 сентября 2025
В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

5 сентября 2025