В Госдуме назвали мемы о мессенджере Max «добрым народным фольклором»

Появление мемов о российском мессенджере Max является естественной реакцией пользователей и представляет собой «доброе народное творчество». Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью телеканалу «Россия-1».

«Само по себе появление национальной платформы – событие очень яркое и заметное для рунета, поэтому я бы на несколько волн разделил. Для начала это такой хороший, добрый народный фольклор. Потому что действительно очень много создается мемов, видео, высмеивают иногда качество и способы продвижения, насаждения национальной платформы. Это нормально», – отметил парламентарий.

По его словам, вторая волна обсуждений связана с «малокомпетентными попытками» представить технический анализ работы сервиса. «На такие вбросы есть абсолютно адекватные и понятные ответы, которые можно встретить в интернете. Все эти слухи разоблачаются», – пояснил Боярский.

Он добавил, что наиболее негативной реакцией считает намеренные попытки дискредитировать платформу. «Кому это может быть выгодно? В первую очередь тем силам, которые занимаются преступным бизнесом, мошенническими действиями, в том числе с использованием иностранных платформ», – подчеркнул депутат.