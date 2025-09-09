В Госдуме назвали даты индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году российские пенсионеры получат повышение выплат дважды – 1 февраля и 1 апреля, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом вторая индексация страховых пенсий может превысить уровень инфляции. Повышение коснется также работающих пенсионеров.

По словам Нилова, 1 февраля страховые пенсии проиндексируют на уровень фактической инфляции, который правительство определит в январе.

Вторая индексация, которая запланирована на 1 апреля, будет зависеть от возможностей Социального фонда. По словам депутата, если она состоится, размер выплат может превысить уровень фактической инфляции.