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Общество 19 марта 2025 12:06

В Госдуме нашли способ борьбы со студентами, которые хотят «откосить» от армии

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Выпускники вузов должны отрабатывать определенное количество лет по своей специальности, чтобы исключить соблазн поступления в учебные заведения с целью избежать службы в армии, сообщает NEWS.ru, приводя слова заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева.

Толмачев отметил, что такие меры помогут отсеять молодых людей, которые выбирают специальности, такие как библиотекарство или работа в музеях, исключительно ради получения отсрочки от армии.

Он также добавил, что в настоящее время довольно распространено стремление поступать в вуз или аспирантуру, чтобы избежать призыва на срочную службу. Установленные государством отсрочки используют не только те, кто действительно хочет учиться и работать по специальности, но и те, кто пытается «откосить» от армии. Контролировать истинные мотивы студентов и аспирантов крайне сложно, поэтому необходимо вводить обязательство отрабатывать определенное время по специальности.

#Образование #вуз #госдума рф
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