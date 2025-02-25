В Госдуме напомнили россиянам, что срока годности у долларовых купюр нет

Российские банки не имеют законных оснований отказывать в приеме старых долларов, если они в хорошем состоянии и не вызывают сомнений в подлинности. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, его слова передает ТАСС.

«Важно понимать, что как такового понятия «срок годности» для долларовых купюр не существует. Согласно законодательству США, все банкноты федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате», – сказал он.

Решение о приеме или отказе остается за банком, однако клиент вправе требовать замену старых купюр на новые. В случае отказа депутат рекомендовал обращаться с жалобой в Центробанк.

Чаплин также отметил, что финансовые учреждения в России имеют право устанавливать собственные критерии оценки износа, но они не должны противоречить закону. Обменные пункты обязаны принимать доллары старого образца без значительных повреждений. При отказе граждане вправе потребовать письменное обоснование.