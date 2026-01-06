В Госдуме напомнили о сроках оплаты услуг ЖКХ за декабрь

Оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января. Поскольку 10 января выпадает на субботу, пени за просрочку начисляться не будут. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число – это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», – отметил Аксененко.

Парламентарий также напомнил, что в новогодние праздники некоторые отделения банков и почты будут закрыты, что стоит учитывать при планировании оплаты.