В Госдуме напомнили о льготах для предпенсионеров

Объем и перечень льгот для граждан предпенсионного возраста определяются региональными властями и зависят от возможностей бюджета и местных традиций. Об этом в беседе с «Татар-информом» напомнила депутат, член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Эти льготы устанавливаются региональными законодательными органами или органами исполнительной власти региональной. Потому что в большинстве своем регионы предоставляют дополнительные социальные гарантии», – пояснила она.

По словам эксперта, граждане предпенсионного возраста имеют право на соответствующие льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также по налогообложению – например, на земельный участок или имущественный налог на жилое помещение.

Конкретный набор льгот различается в зависимости от региона. Где-то это льготы по оплате ЖКХ, где-то – субсидии на проезд в общественном пригородном железнодорожном транспорте, обычно в виде компенсации, а не полного освобождения от платы. В отдельных регионах предусмотрены дополнительные компенсации на отопление частных домовладений – как твердым топливом, например углем, так и газом.

«Социальные гарантии в регионах совершенно разные, они заложены в зависимости от параметров бюджета и традиций культуры», – подчеркнула она.

Бессараб также напомнила, что с федерального уровня женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет предоставлено право на получение выплат негосударственной пенсии, если они участвовали в соответствующих программах НПФ.