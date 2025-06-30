В Госдуме напомнили, что сдача биометрии остается добровольной процедурой

Сдача биометрических данных в России остается добровольной, а дискриминация граждан, отказавшихся от этой процедуры, запрещена законом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал распространение в сети слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую якобы планирует ввести Минцифры. По словам депутата, такие утверждения не соответствуют действительности. Боярский подчеркнул, что никакого принуждения – ни прямого, ни косвенного – быть не должно, и любые формы давления на граждан в этом вопросе недопустимы.

Он также напомнил, что пользователи, ранее сдавшие данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), могут в любой момент удалить их с помощью портала «Госуслуги».