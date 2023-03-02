В Госдуме готовят законопроект о смене статуса ЧВК

Комитет Госдумы по обороне разрабатывает отдельный законопроект, который регламентирует деятельность частных военных компаний в России, сообщил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он подчеркнул, что такой документ позволит уравнять права добровольцев и обычных военных.

«Этот вопрос сейчас обсуждается. Он в комитете по обороне прорабатывается. В ближайшее время мы полное разрешение получим. Послание Президента об этом и говорит. Сама задача есть, она понятна. Не может быть разное регулирование одних и тех же лиц, которые в одних условиях работы и несут службу», — сказал Валеев агентству URA.RU.

В случае утверждения нового закона, он позволит распространить действующие в России льготы на участников ЧВК и их семей, подчеркнул депутат. Он добавил, что прежде всего требуется «регламентировать саму деятельность частных военных компаний». По его словам, несмотря на то, сейчас частные военные компании «фактически есть», в правовом поле вопросы о ЧВК отсутствуют.

Напомним, в середине февраля Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой заявил, что власти рассматривают вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими. «И добровольцы, и те, кто подписал контракт и кто пришел в рамках мобилизации, выполняют свой священный долг перед Родиной. И в этом смысле перед Родиной все равны», – подчеркнул он тогда.

Отметим также, что в прошлом году в Госдуму уже вносили законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний, однако 28 февраля стало известно, что Правительство России его не поддержало.