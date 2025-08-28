news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 августа 2025 20:50

В Госдуме допустили показ фильма о Путине в школах

Читайте нас в
Телеграм

Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина может быть показан на уроках в российских школах, если в нем не будет искажения исторических фактов. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Берулава, его слова приводит «Абзац».

По его мнению, добросовестно снятая художественная картина способна пробудить у школьников интерес к истории страны.

Берулава отметил, что в фильме должно быть отражено отношение президента к россиянам и государству, а также его интеллектуальные качества. В таком случае, считает парламентарий, лента может демонстрироваться не только в образовательных учреждениях, но и на широком экране.

Он подчеркнул, что если зарубежные режиссеры представят историю без искажений, это будет положительным шагом, а Владимир Путин заслуживает такого изображения.

Фильм «Кремлевский волшебник» снял французский режиссер Оливье Ассайас по одноименной книге Джулиано да Эмполи. Премьера запланирована на 31 августа на Венецианском кинофестивале.

Сюжет картины разворачивается в России в начале 1990-х годов. Центральный персонаж – телевизионный продюсер Вадим Баранов, который становится политтехнологом и пиарщиком Владимира Путина, сосредоточив в своих руках значительное влияние.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

#Владимир Путин #фильмы #школы #Патриотическое воспитание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

27 августа 2025
Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

27 августа 2025