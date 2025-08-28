Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина может быть показан на уроках в российских школах, если в нем не будет искажения исторических фактов. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Берулава, его слова приводит «Абзац».

По его мнению, добросовестно снятая художественная картина способна пробудить у школьников интерес к истории страны.

Берулава отметил, что в фильме должно быть отражено отношение президента к россиянам и государству, а также его интеллектуальные качества. В таком случае, считает парламентарий, лента может демонстрироваться не только в образовательных учреждениях, но и на широком экране.

Он подчеркнул, что если зарубежные режиссеры представят историю без искажений, это будет положительным шагом, а Владимир Путин заслуживает такого изображения.

Фильм «Кремлевский волшебник» снял французский режиссер Оливье Ассайас по одноименной книге Джулиано да Эмполи. Премьера запланирована на 31 августа на Венецианском кинофестивале.

Сюжет картины разворачивается в России в начале 1990-х годов. Центральный персонаж – телевизионный продюсер Вадим Баранов, который становится политтехнологом и пиарщиком Владимира Путина, сосредоточив в своих руках значительное влияние.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».