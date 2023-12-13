Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуме для бойцов СВО продлили право обратиться за кредитными каникулами на 2024 год
В Госдуме приняли законопроект, продлевающий право участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года. Также, согласно принятому закону, в 2024-м продолжат списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации, пишет РИА Новости.
На данный момент участники спецоперации могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (в том числе по ипотеке и кредитным картам), оформленным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Обратиться за кредитными каникулами можно не позже 31 декабря 2023 года. С момента оформления таких «каникул» платежи по кредиту или займу приостановят, или снизят их размер на период до полугода.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»