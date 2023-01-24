В Госдуме депутатов обязали предупреждать о своих выездах за границу

Государственная Дума на пленарном заседании приняла постановление, обязывающее депутатов в письменном виде заранее уведомлять профильную комиссию или спикера нижней палаты парламента обо всех планируемых выездах за границу, помимо рабочих командировок. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что члены Совета ГД и председатели комитетов и комиссий будут отчитываться о своих заграничных перемещениях напрямую Председателю Госдумы Вячеславу Володину, который и был инициатором этого нововведения. Он также предложил главам фракций разобраться, кто из депутатов выезжал за рубеж во время новогодних праздников, и «продумать [их] ответственность».

Ранее председатель Комитета Думы по контролю Олег Морозов заявил, что на законодательном уровне парламентариев не будут ограничивать в перемещении за пределы России, а принятая мера будет носить рекомендательный характер. Руководитель комиссии нижней палаты парламента по регламенту Виктор Пинский высказал мнение, что это решение в текущей геополитической ситуации важно и «давно просилась».