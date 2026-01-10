В Госдуме дали рекомендации по возвращению к работе после праздников

Мягко перейти к рабочему графику после каникул поможет нормализация сна, более легкое питание и планирование первого рабочего дня. Таким мнением с РИА «Новости» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она отметила, что одна из главных причин сложной адаптации – сбившийся режим дня.

«Вернуться в рабочий режим после долгих праздников бывает непросто, вот что могу посоветовать: плавно восстановите режим сна, а именно, старайтесь ложиться и вставать на 20–30 минут пораньше каждый день», – посоветовала Стенякина.

По ее словам, возвращение к привычному рациону также влияет на самочувствие в первые рабочие дни, поскольку избыток жирной и сладкой пищи во время праздников может повышать ощущение вялости.

Стенякина предложила использовать последние дни каникул для подготовки к будням: разобрать вещи, выбрать одежду и наметить понятные задачи на первый рабочий день.

«Cоставьте план на понедельник: наметьте несколько понятных задач на первый рабочий день. Такая конкретика снизит тревогу», – подытожила депутат.