В Госдуме анонсировали расширение функционала MAX

Фото: © «Татар-информ»

Функционал национального мессенджера MAX будет расширяться, но постепенно. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Планы очень далеко идущие <…> каждая новая функция в мессенджере – это огромный труд <…>», – выразил уверенность парламентарий (цитата по РИА Новости).

В связи с этим Боярский призвал публику набраться терпения. «<…> функционал [мессенджера MAX] будет расширяться, но постепенно», – констатировал депутат.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.