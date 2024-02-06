В Госдепе США по-хамски отреагировали на вопрос о расследовании удара по Ил-76

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель резко отреагировал на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования американской стороной теракта киевского режима против российского Ил-76. Об этом передает РИА Новости.

Патель сначала отказался прямо отвечать на заданный вопрос и задал встречный вопрос о том, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Он также отказался комментировать сам инцидент и заявил, что «позволит партнерам на Украине говорить о нем».

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных солдат ВСУ, 6 членов экипажа и трое сопровождающих, был сбит в Белгородской области 24 января. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили ВСУ, а на борту воздушного судна якобы находились ракеты С-300. Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что доподлинно установлено, из какого оружия над Белгородской областью был сбит российский военно-транспортный самолет. Он полагает, что украинские военные сбили борт случайно, однако это в любом случае является преступлением.