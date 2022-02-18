В Госдепе назвали возможную дату встречи Блинкена и Лаврова

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепа Неда Прайса.

По словам Прайса, во время речи в Совбезе ООН Блинкен особо подчеркнул, что Вашингтон считает единственным способом разрешения кризиса дипломатию и диалог, и предложил встретиться с главой МИД РФ на следующей неделе в Европе.

«Российская сторона предложила даты конца следующей недели, которые мы принимаем при условии, что не будет вторжения России в Украину», — сказал Прайс.