news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
18 февраля 2022  08:50

В Госдепе назвали возможную дату встречи Блинкена и Лаврова

news_top_970_100

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепа Неда Прайса.

По словам Прайса, во время речи в Совбезе ООН Блинкен особо подчеркнул, что Вашингтон считает единственным способом разрешения кризиса дипломатию и диалог, и предложил встретиться с главой МИД РФ на следующей неделе в Европе.  

«Российская сторона предложила даты конца следующей недели, которые мы принимаем при условии, что не будет вторжения России в Украину», — сказал Прайс.

#Сергей Лавров #госдепартамент США
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное