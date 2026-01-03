В Госавтоинспекции Татарстана напомнили о безопасности на дороге в метель

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Госавтоинспекции Татарстана дали рекомендации, как избежать аварий - напомним, 3 и 4 января в республике ожидаются метель и гололедица. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Для максимальной безопасности водителям советуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и предельно внимательно проезжать перекрёстки и пешеходные переходы.

Пешеходам рекомендовано переходить дорогу только в разрешенных для этого местах, а также использовать световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.