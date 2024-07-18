В Госавтоинспекции РТ рассказали, как световозвращающие элементы спасают жизни пешеходов

Госавтоинспекция Республики Татарстан обратила внимание общественности на критическую роль световозвращающих элементов в обеспечении безопасности пешеходов. Эти незаметные, но эффективные аксессуары могут стать решающим фактором между жизнью и смертью на дороге в темное время суток, рассказали в ведомстве.

Исследования показывают, что водитель автомобиля с включенным ближним светом способен заметить пешехода лишь за 50 метров, а с дальним - за 100 метров. Однако наличие световозвращающих элементов на одежде пешехода увеличивает это расстояние до 200 метров при ближнем свете и до впечатляющих 350 метров при дальнем. Это существенно повышает шансы водителя вовремя среагировать и избежать столкновения.

Правила дорожного движения рекомендуют использование таких элементов в населенных пунктах и обязывают к их применению вне населенных пунктов в темное время суток или при плохой видимости. Однако статистика за первое полугодие 2024 года показывает, что эти правила часто игнорируются: из 116 ДТП с пешеходами в темное время суток в 114 случаях пострадавшие были без световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция подчеркивает, что, несмотря на эффективность этих элементов, они не дают пешеходам преимущества на дороге. Безопасность пешехода по-прежнему зависит от его внимательности и соблюдения правил дорожного движения.