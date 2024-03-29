В Госавтоинспекции рассказали татарстанцам, когда менять резину на машине

Начальник Госавтоинспекции Набережных Челнов Радий Кадиков рассказал, когда следует менять зимнюю резину на летнюю. Он отметил, что точного регламента в данном вопросе нет, поэтому водителям следует ориентироваться по погоде.

«Я рекомендую менять колеса, когда снег полностью растает, влаги на дорогах не будет и появится устойчиво сухой асфальт. Из опыта прошлых лет соответствующая погода устанавливается в конце апреля, в начале мая», - цитируют спикера «Челнинские известия».

Кадиков также обратил внимание на то, что часто водители спешат и рано «переобувают» машину. Однако он считает, что лучше лишние одну-две недели покататься «на зиме», чем попасть в опасную ситуацию на дороге.