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В Госавтоинспекции рассказали татарстанцам, когда менять резину на машине
Начальник Госавтоинспекции Набережных Челнов Радий Кадиков рассказал, когда следует менять зимнюю резину на летнюю. Он отметил, что точного регламента в данном вопросе нет, поэтому водителям следует ориентироваться по погоде.
«Я рекомендую менять колеса, когда снег полностью растает, влаги на дорогах не будет и появится устойчиво сухой асфальт. Из опыта прошлых лет соответствующая погода устанавливается в конце апреля, в начале мая», - цитируют спикера «Челнинские известия».
Кадиков также обратил внимание на то, что часто водители спешат и рано «переобувают» машину. Однако он считает, что лучше лишние одну-две недели покататься «на зиме», чем попасть в опасную ситуацию на дороге.
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