В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на «Приору» на Танковой в Казани

Фото: МУП МетроЭлектроТранс

В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на улице Танковой в Казани.



Оказалось, что «Мазда» въехала в столб ЛЭП, который из-за этого упал на «Приору».



Как сообщили в ГАИ Казани, обошлось без пострадавших. Одна полоса свободна для движения, экстренные службы выехали на место происшествия.



Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения из-за работ по устранению последствий аварии.



Автомобили могут объехать место ЧП через улицы Даурская и Аметьевская Магистраль.



Как сообщает МетроЭлектроТранс, троллейбусы маршрутов №8, 9, 12 временно перенаправлены на маршруты №3, 5, 6.