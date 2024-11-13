Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на «Приору» на Танковой в Казани
В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на улице Танковой в Казани.
Оказалось, что «Мазда» въехала в столб ЛЭП, который из-за этого упал на «Приору».
Как сообщили в ГАИ Казани, обошлось без пострадавших. Одна полоса свободна для движения, экстренные службы выехали на место происшествия.
Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения из-за работ по устранению последствий аварии.
Автомобили могут объехать место ЧП через улицы Даурская и Аметьевская Магистраль.
Как сообщает МетроЭлектроТранс, троллейбусы маршрутов №8, 9, 12 временно перенаправлены на маршруты №3, 5, 6.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников