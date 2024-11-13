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Происшествия 13 ноября 2024 15:24

В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на «Приору» на Танковой в Казани

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В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на «Приору» на Танковой в Казани
Фото: МУП МетроЭлектроТранс

В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на улице Танковой в Казани.

Оказалось, что «Мазда» въехала в столб ЛЭП, который из-за этого упал на «Приору».

Как сообщили в ГАИ Казани, обошлось без пострадавших. Одна полоса свободна для движения, экстренные службы выехали на место происшествия.

Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения из-за работ по устранению последствий аварии.

Автомобили могут объехать место ЧП через улицы Даурская и Аметьевская Магистраль.

Как сообщает МетроЭлектроТранс, троллейбусы маршрутов №8, 9, 12 временно перенаправлены на маршруты №3, 5, 6.

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