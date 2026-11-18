При отключении светофора пешеходный переход становится нерегулируемым, поэтому и водителям, и пешеходам нужно быть особенно внимательными. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал начальник отдела дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Крыма Сергей Добровичан.

Он посоветовал пешеходам перед выходом на проезжую часть убедиться, что водители их заметили и снижают скорость. Если дорога состоит из нескольких полос, безопасность нужно проверить на каждой из них.

Водителям при приближении к такому переходу следует заранее снизить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов.