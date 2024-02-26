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Происшествия 26 февраля 2024 09:21

В Госавтоинспекции Казани рассказали подробности смертельного ДТП с грузовиком

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В Госавтоинспекции Казани рассказали подробности смертельной аварии с МАЗом, которая произошла накануне.

Напомним, на пересечении Мамадышского тракта и Аббасова столкнулись самосвал, груженый снегом, и автомобиль такси. В результате ДТП таксист погиб на месте.

По информации Госавтоинспекции, в аварии также пострадала пассажирка легковушки. Женщину доставили в медучреждение с различными травмами.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

#смертельное дтп
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