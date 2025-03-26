В Госавтоинспекции Казани рассказали подробности ДТП с перевертышем на Восстания

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В Госавтоинспекции Казани рассказали подробности ДТП с перевертышем на улице Восстания.

По данным ведомства, на перекрестке произошло столкновение Renault и Toyota.

«Пострадали водитель Renault 1949 г.р, пассажирка 1954 г.р., а также водитель Toyota 1975 г.р. Все осмотрены на месте», – сообщил «Татар-информу» командир полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани подполковник полиции Дамир Мингазов.

Госпитализация не потребовалась. В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы ДПС.