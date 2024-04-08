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В Госавтоинспекции Казани рассказали о графике работы в Ураза-байрам
10 апреля 2024 года граждане смогут обратиться в подразделения Госавтоинспекции Казани для регистрации автомототранспортных средств, сообщил начальник отделения регистрации автомототранспортных средств отдела ТН и РАС Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани Ильдус Батраев.
В автосалоне «ТТС» на улицах Декабристов, 81В и Пр. Победы, 194 прием будет осуществляться с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
В «КАН АВТО» на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209Б время приема составит с 10:00 до 19:00 с обеденным перерывом с 14:00 до 15:00.
Отделения №1 и №2 на Оренбургском тракте, 5 и Тэцевской, 5 будут работать с 8:00 до 17:00 с обедом с 13:00 до 14:00.
Однако пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на Пр. Победы, 214 будет закрыт в связи с праздничным днем.
"Госавтоинспекция напоминает, что для экономии времени при посещении регистрационных и экзаменационных подразделений можно заранее спланировать визит, используя онлайн-сервис на портале gosuslugi.ru.
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