В Госавтоинспекции Казани рассказали о графике работы в Ураза-байрам

10 апреля 2024 года граждане смогут обратиться в подразделения Госавтоинспекции Казани для регистрации автомототранспортных средств, сообщил начальник отделения регистрации автомототранспортных средств отдела ТН и РАС Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани Ильдус Батраев.

В автосалоне «ТТС» на улицах Декабристов, 81В и Пр. Победы, 194 прием будет осуществляться с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

В «КАН АВТО» на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209Б время приема составит с 10:00 до 19:00 с обеденным перерывом с 14:00 до 15:00.

Отделения №1 и №2 на Оренбургском тракте, 5 и Тэцевской, 5 будут работать с 8:00 до 17:00 с обедом с 13:00 до 14:00.

Однако пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на Пр. Победы, 214 будет закрыт в связи с праздничным днем.

"Госавтоинспекция напоминает, что для экономии времени при посещении регистрационных и экзаменационных подразделений можно заранее спланировать визит, используя онлайн-сервис на портале gosuslugi.ru.