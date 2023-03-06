В Госавтоинспекции Казани рассказали о графике работы отделений 8 Марта. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 8 марта не будут работать пункты регистрации автомототранспортных средств городской госавтоинспекции в автосалонах «ТТС» на Декабристов и на проспекте Победы. Пункт регистрации в МФЦ на проспекте Победы также не будет работать в праздничный день.

Отделение №1 на Оренбургском тракте, отделение №5 на Тэцевской и пункты регистрации, находящиеся в автосалонах «КАН АВТО» на Сибирском и Оренбургском трактах будут работать в обычном режиме.

ГИБДД Казани напоминает, что спланировать свой визит в регистрационные и экзаменационные подразделения можно заранее, воспользовавшись в online-сервисом на портале gosuslugi.ru.