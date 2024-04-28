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Происшествия 28 апреля 2024 08:42

В Госавтоинспекции Казани рассказали, как будут работать отделения в праздничные дни

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Госавтоинспекция Казани опубликовала график работы отделений и регистрационных пунктов авто в предстоящие праздники:

Отделение №1 (Оренбургский тракт, д. 5) и Отделение №2 (ул. Тэцевская, д. 5):

  • 29, 30 апреля, а также 1, 9, 10 мая: прием документов будет осуществляться с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
  • 11 мая: документы будут приниматься с 08:00 до 16:00 с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00.

«ТТС» (ул. Декабристов, д. 81В; Проспект Победы, д.194):

  • 29 апреля: выходной.
  • 30 апреля: прием документов с 09:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.
  • 1, 9, 10, 11 мая: работа пункта с 09:00 до 14:00 без перерыва.

«КАН АВТО» (Сибирский тракт, д. 48; Оренбургский тракт, д. 209Б):

  • 29 апреля: выходной.
  • 30 апреля: прием документов с 10:00 до 19:00 с перерывом с 14:00 до 15:00.
  • 1, 9, 10, 11 мая: прием документов с 10:00 до 17:00 с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00.

Пункт регистрации в ГБУ «Многофункциональный центр» (Пр. Победы, д. 214):

  • 29 апреля: выходной.
  • 30 апреля: прием документов с 08:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.
  • 1, 9, 10, 11 мая: прием граждан не будет осуществляться.

Напоминание от Госавтоинспекции Казани: Запланируйте свой визит заранее и экономьте время, используя онлайн-сервис на портале gosuslugi.ru для посещения регистрационных и экзаменационных подразделений.

#госавтоинспекция казани
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