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В Госавтоинспекции Казани рассказали, как будут работать отделения в праздничные дни
Госавтоинспекция Казани опубликовала график работы отделений и регистрационных пунктов авто в предстоящие праздники:
Отделение №1 (Оренбургский тракт, д. 5) и Отделение №2 (ул. Тэцевская, д. 5):
- 29, 30 апреля, а также 1, 9, 10 мая: прием документов будет осуществляться с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
- 11 мая: документы будут приниматься с 08:00 до 16:00 с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00.
«ТТС» (ул. Декабристов, д. 81В; Проспект Победы, д.194):
- 29 апреля: выходной.
- 30 апреля: прием документов с 09:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.
- 1, 9, 10, 11 мая: работа пункта с 09:00 до 14:00 без перерыва.
«КАН АВТО» (Сибирский тракт, д. 48; Оренбургский тракт, д. 209Б):
- 29 апреля: выходной.
- 30 апреля: прием документов с 10:00 до 19:00 с перерывом с 14:00 до 15:00.
- 1, 9, 10, 11 мая: прием документов с 10:00 до 17:00 с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00.
Пункт регистрации в ГБУ «Многофункциональный центр» (Пр. Победы, д. 214):
- 29 апреля: выходной.
- 30 апреля: прием документов с 08:00 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.
- 1, 9, 10, 11 мая: прием граждан не будет осуществляться.
Напоминание от Госавтоинспекции Казани: Запланируйте свой визит заранее и экономьте время, используя онлайн-сервис на портале gosuslugi.ru для посещения регистрационных и экзаменационных подразделений.
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