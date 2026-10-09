Госавтоинспекция Казани назвала самые опасные перекрестки города

Самыми аварийными перекрестками Казани стали пересечения улиц Николая Ершова – Новаторов и Даурская – Гвардейская. Об этом сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета Казани рассказал глава Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин.

«За пять лет и девять месяцев мы с вами не смогли навести порядок на двух перекрестках. Это пересечение улиц Николая Ершова – Новаторов и Даурская – Гвардейская. Перекресток улиц Николая Ершова и Новаторов на протяжении последних 6 лет является аварийно опасным и, к нашему большому стыду, вошел в “антирейтинговую” пятерку перекрестков с наибольшей аварийностью в России. Вопрос изменения организации дорожного движения на данном перекрестке неоднократно обсуждался на комиссиях по безопасности дорожного движения. Были предложены отмены левого поворота с улицы Ершова на улицу Новаторов, однако после полученных результатов моделирования обстановки организация дорожного движения на указанном участке так и не менялась», – подчеркнул главный автоинспектор Казани.

По статистике ГАИ, на перекрестке Николая Ершова – Новаторов с 2021 года произошло 117 аварий с материальным ущербом. За тот же период на перекрестке Даурская – Гвардейская произошло 145 ДТП с материальным ущербом.

Также Михаил Савин прокомментировал ситуацию на перекрестке улиц Даурская – Гвардейская.

«Данный перекресток несколько лет подряд является аварийно опасным участком. Основной вид дорожно-транспортных происшествий здесь – столкновение автомобилей, чаще всего при повороте налево по улице Гвардейской со стороны Аметьевской магистрали в направлении улицы Аделя Кутуя», – сказал Михаил Савин.