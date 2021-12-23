В Госалкогольинспекции Татарстана рассказали, где алкоголь покупать опасно

Покупать алкоголь вне специализированных магазинов опасно для здоровья. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина.

«Алкоголь можно приобретать только в магазинах, имеющих соответствующую лицензию», – отметила спикер.

Категорически нельзя покупать алкоголь с рук и через интернет. Хабибуллина напомнила, что продавать подобную продукцию через интернет запрещено законодательством.

Также Татьяна Хабибуллина настоятельно рекомендовала не покупать самогон, несмотря на доводы друзей и родственников, что всегда употребляют этот продукт. Такая покупка может быть крайне опасна для здоровья.