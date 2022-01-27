В «Горзеленхозе» Челнов высадят вдвое больше сортов тюльпанов, чем в 2021 году

В теплицах «Горзеленхоза» Набережных Челнов производят высадку луковиц тюльпанов. Традиционно она проходит в начале января, чтобы к весеннему празднику были свежие цветы. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Посадочный материал очищают от шелухи, затем высаживают в субстрат. По словам специалистов, через две недели луковицы укоренятся, для этого в теплицах поддерживается температура 7-9 градусов выше нуля. Через 3-4 недели появятся первые бутоны. В этом году для жителей Челнов будут выращены 15 сортов тюльпанов — это вдвое больше, чем в прошлом году.

В общей сложности сотрудники «Горзеленхоза» высадят 170 тыс. луковиц тюльпанов. Выгонкой цветов к весенним праздникам занимаются десять человек.

Гульфира Хафизова работает здесь 43 года и имеет 25-летний стаж выращивания тюльпанов. Она рассказала, что больше 20 лет назад луковицы сажали в ящики и уже в октябре ставили в холодильник, а в конце января высаживали в теплицу. Женщина отмечает, что любит свою работу всей душой и занимается цветами дома и на садовом участке.