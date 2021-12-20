В Горздраве Набережных Челнов рассказали, сколько детей с ОРВИ госпитализировали за сутки

Медики скорой помощи Набережных Челнов за минувшие сутки 49 раз выезжали на вызов к детям. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

«За 19 декабря скорая медицинская помощь Набережных Челнов обслужила 510 вызовов. Из них 49 обращений – детское население», – отметили в пресс-службе.

Из числа обратившихся за помощью к медикам скорой с признаками ОРВИ в медучреждения города госпитализировали шесть детей.

«Дети представляют особую группу риска, поскольку частота респираторных вирусных инфекций у них в 10 раз превышает заболеваемость взрослых, а среди детей-дошкольников этот показатель увеличивается в 16 раз. Наиболее уязвимы дети первых пяти лет жизни. Основная ошибка – самолечение. Оценить тяжесть заболевания, риск развития или наличие осложнений, объем необходимой терапии может только врач. Берегите себя и своих близких», - объяснила аллерголог-иммунолог детской поликлиники КДМЦ, главный внештатный специалист Управления здравоохранения Челнов Светлана Фархутдинова.

Информация о резком росте госпитализаций детей с ОРВИ в Челнах, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.