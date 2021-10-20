В горздраве Казани назвали фейком высказывание эпидемиолога города о ненужности прививки

В одном из мессенджеров татарстанцы пересылают друг другу аудиосообщение, в котором говорится о том, что главный эпидемиолог Казани Алсу Буланкина призывает всех к отказу от вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Также женщина по аудио говорит о том, что никто из медицинских работников на самом деле не прививается и дает рекомендации по профилактике Covid-19 водкой и аспирином.

Сама Алсу Буланкина рассказала, что никогда ничего подобного не говорила и подобных рекомендаций не давала.

«Информация является недостоверной и вводит в заблуждение население Республики Татарстан», – отметили в пресс-службе Управления здравоохранения Казани в беседе с ИА «Татар-информ».

Главный эпидемиолог города утверждает, что вакцинация — единственный способ предотвратить распространение коронавируса и единственный шанс защитить себя от тяжелого течения заболевания.

Доктор и все ее члены семьи привиты от коронавируса. А в Татарстане вакцинацию от Covid-19 прошли 80% медицинских работников.

«В случае дальнейшего распространения данной, либо новой информации, содержащей недостоверные, лживые сведения обо мне, затрагивающие мои личные и профессиональные интересы, я буду вынуждена обращаться за расследованием обстоятельств лжесвидетельствования и защиты своих прав в компетентные государственные органы», – заявила врач.