В горздраве Казани напомнили, где можно пройти повторную вакцинацию без очереди

В торговом центре «Парк Хаус» продолжает работать пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции для ранее привитых и переболевших. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Приглашаем именно в этот пункт тех, кто идет за повторной вакцинацией, или переболевших Covid-19 спустя шесть месяцев после заболевания. Потому что у этих категорий жителей есть QR-код, именно они могут попасть в этот пункт и именно для них он функционирует. Очередей там нет», – заверили в горздраве столицы республики.

Сделать прививку можно в любой день с 10.00 до 20.00.

В пресс-службе напомнили, что сейчас у тех, кто прививался зимой и весной, подошел срок повторной вакцинации.

