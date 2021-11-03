news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
3 ноября 2021  10:40
Эвелина Киселёва

В горздраве Казани напомнили, где можно пройти повторную вакцинацию без очереди

news_top_970_100

В торговом центре «Парк Хаус» продолжает работать пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции для ранее привитых и переболевших. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Приглашаем именно в этот пункт тех, кто идет за повторной вакцинацией, или переболевших Covid-19 спустя шесть месяцев после заболевания. Потому что у этих категорий жителей есть QR-код, именно они могут попасть в этот пункт и именно для них он функционирует. Очередей там нет», – заверили в горздраве столицы республики.

Сделать прививку можно в любой день с 10.00 до 20.00.

В пресс-службе напомнили, что сейчас у тех, кто прививался зимой и весной, подошел срок повторной вакцинации.
 

#Коронавирус #парк хаус #вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное