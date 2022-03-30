В Горздраве Челнов рассказали, какие больницы планируется построить и отремонтировать

На итоговом заседании коллегии Управления здравоохранения Набережных Челнов рассказали, в каких больницах и поликлиниках Автограда проведут ремонт и какие новые медучреждения планируют построить.

В Челнах продолжается второй этап капитального ремонта Набережночелнинской инфекционной больницы.

Кроме того, в 2022 году начнется строительство нового здания городской больницы №5, на данный момент архитекторы заняты проектированием.

В планах присутствует строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта городской поликлиники №7 для жителей 68–72-го микрорайонов города.

В прошлом году был завершен капитальный ремонт офиса врачей общей практики в Замелекесье на сумму 23,3 млн рублей (общей площадью 300,6 кв. метра).

На заседании коллегии также рассказали, что в 2021 году для городских больниц и поликлиник были приобретены 18 единиц медицинского оборудования на сумму 96,66 млн рублей. Закуплены два рентгеновских компьютерных томографа на 72 млн рублей.