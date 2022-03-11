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Ру Тат
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Здоровье
11 марта 2022  19:34
Эвелина Киселёва

В горздраве Челнов попросили быть терпимее к пациентам, попавшим в тяжелую ситуацию

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В пятой городской больнице Набережных Челнов оказывают помощь всем нуждающимся. Поэтому пациентам и посетителям нужно быть терпимее к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления здравоохранения Набережных Челнов. 

Жительница Автограда в социальных сетях сегодня возмутилась поведением бездомных людей в городской больнице №5.

«В городской больнице №5 Набережных Челнов оказывается экстренная и плановая медицинская помощь всем нуждающимся пациентам. В том числе и тем, кто из-за жизненных трудностей остался без определенного места жительства. Просим пациентов быть терпимее и добрее к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – отметили в пресс-службе горздрава. 

В Управлении здравоохранения города добавили, что в подобных случаях информация направляется в социальные службы для разрешения вопросов.

#горздрав
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