В горздраве Челнов попросили быть терпимее к пациентам, попавшим в тяжелую ситуацию

В пятой городской больнице Набережных Челнов оказывают помощь всем нуждающимся. Поэтому пациентам и посетителям нужно быть терпимее к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления здравоохранения Набережных Челнов.

Жительница Автограда в социальных сетях сегодня возмутилась поведением бездомных людей в городской больнице №5.

«В городской больнице №5 Набережных Челнов оказывается экстренная и плановая медицинская помощь всем нуждающимся пациентам. В том числе и тем, кто из-за жизненных трудностей остался без определенного места жительства. Просим пациентов быть терпимее и добрее к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – отметили в пресс-службе горздрава.

В Управлении здравоохранения города добавили, что в подобных случаях информация направляется в социальные службы для разрешения вопросов.