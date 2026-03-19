В Городском магистрате в Казани в дни фестиваля НУР разместится инсталляция

Здание Городского магистрата на ул. Баумана, 3 в Казани станет доступным для посещения в дни фестиваля медиаискусства НУР – с 29 по 31 мая. Внутри разместится мультимедийная инсталляция от приглашенных художников, сообщают организаторы мероприятия.

«Магистрат построили в XVIII веке по проекту первого профессионального архитектора Казани Василия Кафтырева. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения. Последние годы здание пустует и остается недоступным для посещения. В рамках фестиваля НУР магистрат впервые за долгое время откроет свои двери, а аудиовизуальная работа участников переосмыслит его особенности через искусство», – говорится в сообщении.

Кроме того, в дни фестиваля на фасаде Спасской башни Казанского Кремля будут показывать красочное маппинг-шоу от международных художников.

Главной локацией НУРа в этом году станет экстрим-парк «УРАМ». На его территории расположатся инсталляции и лекторий, где можно будет послушать лекции и дискуссии о медиаискусстве в рамках образовательной программы фестиваля.

НУР – крупнейший в России независимый фестиваль медиаискусства от мультимедиа студии formate. Он проходит в Казани с 2021 года. В этом году фестиваль состоится в шестой раз.

Для его проведения будет задействовано 10 пространств по всей Казани, включая памятники ЮНЕСКО. Гостей ждут шоу-открытие, показ инсталляций, маппинг-шоу в формате международного конкурса, музыкальная и образовательная программы.