В городе профессий КидСпейс открылся центр электричества «Сетевая компания». Теперь дети смогут примерить на себя профессию электромонтера или диспетчера, познакомиться с устройством электроприборов, узнать всё о безопасном обращении с ними, а главное — самостоятельно исправить поломку и вернуть электричество жителям детского города.

Всё это — под руководством наставника. Главный электромонтер города в доступной форме расскажет об истории появления электричества, где и как оно генерируется и как попадает в дом. Кроме того, дети узнают о механизмах работы различных электроустановок и энергообъектов компании.

Совместно с наставником юные жители города опытном путем и сами «добудут» статическое электричество, с помощью интерактивного стенда проследят путь, который проходит электричество в каждый дом, рассмотрят источники электричества в современном доме.

«Для нас важно не только качественно выполнять свою работу — бесперебойно доставлять электричество в дома наших потребителей. Мы уделяем особое внимание социальным проектам. Открытие нашей станции на базе КидСпейс — это еще один шаг в этом направлении. В игровой форме мы не только общаемся с детьми о том, что же такое электричество, но обучаем безопасному с ним обращению», — рассказал о концепции проекта заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» по технологическому присоединению, правовой работе и собственности Вадим Лукин.

Он подчеркнул, что новое пространство — результат двухлетнего труда компании и КидСпейса. На протяжении этого времени тщательно продумывалась концепция площадки, а также оптимальные игровые познавательные процессы. «Чтобы детям было понятно и интересно», — заметил он.

Брендированная игровая станция оснащена макетами электротехнического оборудования и мониторами для трансляции видеороликов. Саму же мебель было принято решение исполнить в корпоративных цветах АО «Сетевая компания». Узнавать, что такое трансформаторная будка и как работает щиток, дети будут в специализированной одежде, что еще больше вовлечет ребенка в познавательную игру. Кроме того, юным жителям города расскажут и об инновационных технологиях, которые применяют сотрудники компании. Например, о работе под напряжением и «умных счетчиках».

По словам Елены Тихоновой, основателя и руководителя КидСпейс, дети здесь могут попробовать себя более чем в ста профессиях. Центр электричества от «Сетевой компании» — жемчужина детского города.

«В создании станции участвовало много людей разных рангов и специальностей. Предприятие „Сетевая компания“ — это много организаций, и практически каждая внесла свою лепту. Мы рады, что дети через игру получат новые знания, нужные в жизни. За „умными сетями“ наше будущее. Мало кто знает, что творится за пределами домашних розеток и ламп. Вместе с „Сетевой компанией“ дети смогут изучить электричество как явление и оценить работу профессионалов, без которых наша качественная повседневная жизнь просто невозможна», — поделилась впечатлениями Елена Тихонова.

На созданной площадке предполагается проводить образовательные занятия для детей от четырех до 14 лет. Как подчеркивают создатели уникальной площадки, ребята не только научатся основам безопасного обращения с электричеством, но и смогут сформировать собственное мнение о профессии энергетика.

«Здесь представлены реальные инструменты, реальное оборудование, с которым в настоящее время работают электромонтеры нашей компании. В эти атрибуты вшита научная и производственная новизна процесса. Здесь дети могут увидеть, кто мы и для чего мы существуем», — заметил Вадим Лукин.

Он отметил, что новая игровая площадка — лишь одно из мероприятий, организуемых социально ориентированной «Сетевой компанией» для подрастающего поколения.

С 2006 года по инициативе АО «Сетевая компания» на территории Татарстана реализуется программа профилактики детского электротравматизма «Безопасные каникулы». Одна из важных задач акции — получение подрастающим поколением информации и обучение навыкам, связанным с безопасным поведением вблизи энергообъектов.

Энергетики в течение всего года проводят ознакомительные уроки в школах и других детских учреждениях. Непременный атрибут таких мероприятий — памятки, сувениры и плакаты, напоминающие об опасности шалостей с электрическим током. Ежегодно такая акция проходит в детском летнем лагере «Ялта Зай».

Кроме того, чтобы популяризировать профессию энергетика, в компании проводятся профориентационные мероприятия для воспитанников детских садов и школьников, студентов ссузов и вузов.