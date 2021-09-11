В день города в Лаишеве состоялось открытие экстрим-парка

Сегодня, в день города Лаишево, состоялось долгожданное открытие экстрим-парка. Церемония прошла при участии заместителя Председателя Государственного Совета РТ Татьяны Ларионовой, депутата Государственного Совета РТ Ильи Вольфсона, главы муниципалитета Ильдуса Зарипова, гостей и жителей города.

«Сегодня большой праздник, — обратился к присутствующим Ильдус Зарипов. — Городу исполнилось 464 года. Ежегодно мы отмечаем день рождения любимого города с удовольствием и большим размахом, приглашаем гостей. В этом году с утра проходят праздничные мероприятия, приехали спортсмены, автомотогонщики, на Камском море проводятся соревнования па парусному спорту, на площади также ждем гостей. Ежегодно мы открываем новые объекты. Мы живем в мощной республике с мощной командой, которая строит и развивает общественные пространства».

Глава района подчеркнул, что Лаишево — прекрасный город с множеством объектов, которые привлекают туристов со всего Татарстана. В том числе это пляж «Камское море», Ледовый дворец, а теперь и экстрим-парк, который станет новой точкой притяжения.

«Сегодня проходит открытие экстрим-парка, строительство которого началось в прошлом году. Мы участвовали в федеральной программе, выиграли грант. Парк уникален тем, что имеет большую территорию, здесь более 7 гектаров освоенной территории, можно продвигаться и дальше, войти в лесную зону. Оборудованы площадки для разного возраста — и для детей, и для взрослого возраста, можно совершать пешие прогулки, тренироваться на спортплощадках. Парк уже стал притягательным и любимым для всех нас», — рассказал глава района.

Татьяна Ларионова, курирующая по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова Лаишевский район, призналась, что успела всей душой полюбить лаишевцев.

«Я полюбила и район, и город, а главное — людей, которые здесь живут и преумножают самые добрые традиции, которые умеют работать и отдыхать. С праздником вас, родные мои!» — обратилась к жителям заместитель Председателя Государственного Совета РТ.

Татьяна Ларионова отметила, что перечислять все объекты, которые построены за последние пять лет в республике, очень долго.

«Вместе с вами радуюсь всему, что здесь строится, открывается и служит хорошему настроению жителей. Ай да Лаишево! В этом году экстрим-парки открыли в Казани и Нижнекамске, а третий экстрим-парк — в Лаишево. <...> Здесь делается бесконечно много добрых дел для своего района. Свой район — это в первую очередь свои родные люди, дети, внуки. И я вам всем желаю в этот праздничный день здоровья и семейного благополучия», — поздравила гостей Ларионова.

Далее гости осмотрели экстрим-парк и приняли участие в активностях на баскетбольной и футбольной площадках. Экстрим-парк города Лаишево оборудован детским и взрослым памп-треками, скейтпарком, велосипедными и прогулочными дорожками, территорией для игр в волейбол и стритбол, детской, а также многофункциональной площадкой, зоной для воркаута, амфитеатром и площадью с навесом. В общей сложности в рамках строительства общественного пространства было освоено 116 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.