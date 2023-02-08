В городе «КидСпейс» дети могут попробовать себя в роли адвоката, прокурора или судьи

В минувшие выходные детский город профессий «КидСпейс» и Адвокатское бюро «Валеев и партнеры» открыли новую станцию «Городской суд». Юные жители города узнают, что такое суд, какие судебные процессы бывают, а также попробуют себя в роли адвоката, прокурора или судьи.

«В прошлом году к нам пришел папа с ребенком и задал такой простой вопрос, почему в детском городе есть станция полиции, но не представлены все остальные элементы правосудия — суд, адвокатура, прокурор и присяжные заседатели. Нам очень повезло, что отец этого ребенка оказался адвокатом, при этом с активной жизненной позицией. Это действительно человек, влюбленный в свою профессию и желающий передать миру, в частности детям знания о системе правосудия», — рассказала Директор детского города «КидСпейс» Елена Тихонова.

На открытии руководитель адвокатского бюро «Валеев и партнеры» Эрик Валеев отметил, что люди разных профессий не знают полномочия прокурора и судьи или не видят разницы между работой юриста и адвоката.

«В жизни каждый хоть раз сталкивается с полицией, прокуратурой и судом. Если человек знает, как могут развиваться события в той или другой ситуации, ему будет значительно проще отстоять свои права. Так и появилась идея создания игровой станции, где дети смогут попробовать себя в роли адвоката, судьи, присяжных заседателей, истца и ответчика», — рассказал он.

На праздник, посвященный открытию станции, в детский город «КидСпейс» пришло более 200 ребят. Они посетили занятие, где в формате интересной игры наставники рассказали детям, что такое «презумпция невиновности», зачем нужен прокурор и адвокат, как помогают в расследовании улики и какими качествами должен обладать судья. Также жители города познакомились с острым мечом правосудия и греческой богиней справедливости «Фемидой». Многие ребята, заметившие повязку на ее глазах, с любопытством спросили причину у судьи. «Закон равен абсолютно ко всем, помните об этом», — ответил наставник.

В целом, церемония запуска станции «Городской суд» в детском городе «КидСпейс» прошла интересно и с пользой для ребят. Не обошлось и без поедания праздничного торта, после чего первооткрыватели станции вместе с наставниками сделали памятный снимок, запечатлевший для родителей миг, когда их дети впервые прикоснулись к букве закона.

«Для нас важно, что после посещения станции дети станут более грамотными в правовых вопросах. Они будут знать свои права и обязанности, научатся понимать, когда их захотят обмануть. Узнают, как в таких случаях можно будет обратиться к адвокатам и к другим представителям судебной системы. Конечно, пусть в их взрослой жизни не будет никаких ситуаций, которые необходимо было бы доводить до суда, но, если вдруг такое случится, они знали бы, как отстоять свои права», — подчеркнула Елена Тихонова.

Отметим, что в детском городе профессий «КидСпейс» более 30 интерактивных станций, которые направленны на всестороннее развитие детей. Через игру и занятия ребята узнают окружающий мир, пробуют себя в роли полицейского, автомеханика, врача и во многих других профессиях. Опытные наставники детского города учат юных жителей делать УЗИ, проверять зрение или собирать робота. Детский город «КидСпейс» по-настоящему развивает и раскрывает таланты каждого ребенка. Реклама. ООО «МастерСити»