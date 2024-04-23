В городе Болгар проходит финал телеигры «Тархан-3»

В городе Болгар 23 апреля пройдет финальный тур историко-культурного конкурса «Тархан». Как сообщили в пресс-службе конкурсного мероприятия, уже в третий раз Минкульт РТ объединяет старшеклассников и студентов колледжей под знаменами знаний тюркской истории и культуры. Испытание на выбывание проходят 40 участников. Среди них победители и призеры республиканской олимпиады по истории Татарстана, а также участники Всероссийских олимпиад по истории, обществознанию, праву, литературе и МХК.

Всего за время реализации проекта в отборочном этапе приняли участие свыше 500 человек из 186 населенных пунктов страны. Среди регионов, чьи представители встретились на съемочной площадке в третьем сезоне учащиеся школ из Саратова, Астрахани, а также 18 муниципальных районов Татарстана.

Телетрансляцию игры «Тархан» покажут на телеканале ТНВ по воскресениям в 10:30. Главный приз турнира – поступление на профиль «История тюркских народов» Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ. Причем пять финалистов телепроекта уже учатся на первом курсе университета. Борьба за призовые места в этом году идет между ребятами из Казани, Сабинского района, Зеленодольска и Мамадыша.

Темой первого тура финала станет Волжская Булгария. Участникам предстоит ответить на вопросы традиционной телевикторины. Второй тур пройдет совместно с музеем Булгарской цивилизации (на его площадке пройдут съемки финала). Копии экспонатов музея и станут вопросами для финалистов. Им нужно будет определить назначение предметов и время их использования. В третьем туре вопросы по тюркско-татарской истории зададут ребятам члены жюри. При этом в 2024-м спецвопрос ребятам задаст советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Среди членов жюри финала конкурса «Тархан» по традиции будут министр культуры РТ Ирада Аюпова, а также представители КФУ и Академии наук РТ.

Напомним, конкурс «Тархан» популяризирует историю России и Татарстана, культуру тюркских народов, а также повышает интерес к библиотечному наследию. Не случайно, его партнером уже третий год становится Нацбиблиотека РТ.