Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

В Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Бавлах и на территории особой экономической зоны введены в эксплуатацию новые базовые станции. Дополнительное оборудование увеличило емкость мобильной сети и расширило покрытие в жилых кварталах, на транспортных развязках и промышленных площадках.

Работы проводились в том числе в районах с активной жилой застройкой и растущим объемом интернет-трафика.

При проектировании сети эксперты также позаботились о сохранении облика городской среды. В Нижнекамске телеком-оборудование разместили на специальной опоре, стилизованной под сосну. Конструкция с искусственными ветвями позволила обеспечить многоквартирные дома и прилегающую территорию устойчивым сигналом, не нарушив природный облик лесопарковой зоны.

По данным МегаФона, за год среднемесячный объем мобильного интернет-трафика на одного жителя Закамья увеличился на 10%. Аналитики оператора также отмечают изменение миграционных потоков. За год в городах Закамья на 23% выросло число абонентов из других регионов России в возрасте от 23 до 33 лет. Чаще всего в муниципалитеты камской агломерации переезжают жители Башкирии, Самарской и Оренбургской областей. Среди факторов привлекательности региона – новые рабочие места на производствах и в промышленных кластерах Татарстана.

«Города Закамья привлекают молодых инженеров, ИТ-специалистов и рабочих со всей страны. С приходом новой аудитории меняется и характер нагрузки на сеть. Абоненты чаще смотрят фильмы и ролики в высоком разрешении, загружают тяжелый контент и работают в облачных сервисах. Мы строим базовые станции с запасом прочности, чтобы связь оставалась стабильной даже при дальнейшем увеличении потребления», – рассказал Валерий Борунов, директор оператора в Татарстане.