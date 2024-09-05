В городах и районах Татарстана прошли Дни избирателя

В преддверии голосования на выборах в Госсовет РТ в республике прошли Дни избирателя. Члены избирательных комиссий встретились с избирателями, ответили на вопросы о выборах и пригласили молодежь на голосование.

«В марте этого года около 95% впервые голосующих татарстанцев воспользовались своим конституционным правом, пришли на выборы, проголосовали за Президента страны (Владимира Путина – прим. Т-и). Уверен, в ближайшее воскресенье наша молодежь отнесется к голосованию всё также ответственно. В голосовании на выборах в Госсовет могут принять участие порядка 17 тысяч впервые голосующих», — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Как сообщает пресс-служба ЦИК РТ, в рамках Дня избирателя в Нижнекамске в филиале КИУ им. В. Тимирясова студенты юрфака встретились с председателями территориальных избирательных комиссий Нижнекамска и Нижнекамского района. В казанской гимназии №155 прошел круглый стол с участием старшеклассников и молодых преподавателей. Председатель ТИК Ново-Савиновского района Казани Ольга Малышева рассказала о принципах формирования парламента Татарстана и подчеркнула важность выборов. В Тюлячах на базе средней общеобразовательной школы члены Клуба молодых избирателей района встретились с руководством Тюлячинского муниципального района и членами территориальной избирательной комиссии. Еще в многопрофильном лицее имени Героя СССР Г. Камалеева в селе Новое Шигалеево Пестречинского района РТ провели урок под названием «Избирателем будь готов».

«Сегодня мы организовали для наших будущих избирателей внеклассное мероприятие, посвященное выборам в Государственный Совет. Мы рассказали, что выборы – это не формальность, что избиратель голосует не только за себя, но и за республику, за будущее своих детей. Ответственное отношение к выборам необходимо воспитывать с юных лет. Такая работа обязательно даст свои плоды в будущем», — рассказала секретарь участковой избирательной комиссии 2755 Пестречинского муниципального района Гульшат Сайфуллина.

Избирательная система республики находится в высокой степени готовности к проведению выборов депутатов Государственного Совета Татарстана. В организации и проведении голосования задействованы более 21 тысячи членов участковых избирательных комиссий. В ближайшее воскресенье на выборах в парламент Татарстана свои двери откроют 2760 избирательных участков, которые проработают с 7:00 до 20:00.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.