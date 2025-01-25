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Политика 25 января 2025 23:48

В городах Европы прошли демонстрации в поддержку Палестины

В европейских городах прошли акции в поддержку палестинского народа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Демонстрации прошли в Стокгольме, Сараево, Риме, Милане, Женеве и Дублине. Участники акций призывали к началу уголовного расследования в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Участники демонстраций использовали транспаранты с надписями: «В секторе Газа убивают детей», «Школы и больницы бомбят», «Должно быть введено эмбарго геноцида в отношении Израиля» и «Палестина навсегда».

Активисты призывали ввести экономические, политические и дипломатические санкции против Израиля и подчеркнули, что международное сообщество должно играть более активную роль в этом вопросе.

Напомним, 19 января вступило в силу соглашение о перемирии между Израилем и организацией ХАМАС. Но, по сообщениям СМИ, израильская армия продолжает наносить удары по палестинской территории.

#Палестина #Израиль #сектор газа
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