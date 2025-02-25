В Горно-Алтайске открыли здание татарского культурного центра «Карым»

Фото: телеграм-канал Андрея Турчака

Татарский культурный центр «Карым» в Горно-Алтайске обрел дом – пространство для встреч, мероприятий и неформального общения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Турчак.

«У нас уникальный регион, где в мире и согласии проживает более 90 национальностей. Татарский культурный центр, который мы открыли сегодня, станет еще одним домом дружбы наших братских народов. Благодарю Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за сотрудничество и особое отношение к Горному Алтаю», – написал он.

Фото: телеграм-канал Андрея Турчака

Турчак также отметил, что у Горного Алтая и Татарстана «очень давние связи», в том числе в области социально-экономического развития и в вопросах сохранения снежного барса.

«В ближайшее время планируем перезагрузить наше соглашение о сотрудничестве, чтобы наполнить его конкретными мероприятиями», – заключил глава республики Алтай.