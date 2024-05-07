В Горловке в результате удара украинского беспилотника пострадали сотрудники МЧС

В результате атаки украинского БПЛА в Горловке Донецкой Народной Республики пострадали сотрудники МЧС, сообщает РИА Новости.

В момент атаки огнеборцы занимались ликвидацией горения сухой травы. При возвращении в пожарную часть их подразделение было атаковано беспилотником.

Специалисты МЧС России в больнице, им оказывается медицинская помощь. Повреждения также получила автоцистерна.