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В Горловке в результате удара украинского беспилотника пострадали сотрудники МЧС
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В результате атаки украинского БПЛА в Горловке Донецкой Народной Республики пострадали сотрудники МЧС, сообщает РИА Новости.
В момент атаки огнеборцы занимались ликвидацией горения сухой травы. При возвращении в пожарную часть их подразделение было атаковано беспилотником.
Специалисты МЧС России в больнице, им оказывается медицинская помощь. Повреждения также получила автоцистерна.
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