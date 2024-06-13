В Горловке трое сотрудников НТВ получили ранения

В Донецкой Народной Республике три сотрудника НТВ, которые работали в Горловке, были тяжело ранены, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло, когда они выполняли профессиональные обязанности в поселке Гольмовский, что находится в Никитовском районе Горловки.

Тяжелые ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их пресс-офицер. Журналисты находятся в коме, их сейчас оперируют в одной из горловских больниц

Сообщается, что пострадавших экстренно госпитализировали. По предварительным данным, все они находятся в состоянии комы.