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Происшествия 13 июня 2024 13:56

В Горловке трое сотрудников НТВ получили ранения

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В Донецкой Народной Республике три сотрудника НТВ, которые работали в Горловке, были тяжело ранены, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло, когда они выполняли профессиональные обязанности в поселке Гольмовский, что находится в Никитовском районе Горловки.

Тяжелые ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их пресс-офицер. Журналисты находятся в коме, их сейчас оперируют в одной из горловских больниц

Сообщается, что пострадавших экстренно госпитализировали. По предварительным данным, все они находятся в состоянии комы.

#Происшествия
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