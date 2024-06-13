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В Горловке трое сотрудников НТВ получили ранения
В Донецкой Народной Республике три сотрудника НТВ, которые работали в Горловке, были тяжело ранены, сообщает ТАСС.
По данным агентства, ЧП произошло, когда они выполняли профессиональные обязанности в поселке Гольмовский, что находится в Никитовском районе Горловки.
Тяжелые ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их пресс-офицер. Журналисты находятся в коме, их сейчас оперируют в одной из горловских больниц
Сообщается, что пострадавших экстренно госпитализировали. По предварительным данным, все они находятся в состоянии комы.
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