В Горловке при обстреле ВСУ пострадали два человека

В результате очередной атаки ВСУ пострадали жители Горловки. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате вражеского огня в жилом массиве «Комсомолец» постарадали два человека, сообщает РИА Новости.

Повреждения получили крыша многоквартирного дома и припаркованный рядом легковой автомобиль.

По предварительным данным, огонь по Горловке велся из реактивных систем залпового огня калибра 155 мм, при этом применялись кассетные боеприпасы, запрещенные целым рядом международных конвенций.

Горловка является одним из крупнейших городов Донецкой Народной Республики с населением свыше 250 тысяч человек в довоенное время. На ее территории расположены важные промышленные объекты, включая химический комбинат «Стирол» и ряд угледобывающих предприятий.