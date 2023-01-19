В Горкинско-Ометьевском лесу пройдут состязания на радиоуправляемых машинках

22 января в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдут соревнования на радиоуправляемых машинках – специально для этого будет построена трасса протяженностью 60 метров. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов.

Для участия нужно собрать команду из двух человек старше 18 лет (пилота и техника) и зарегистрироваться по ссылке. Участникам надо выбрать одну из категорий – заезд на скорость или на аккуратность.

Любительские заезды стартуют в 11 часов утра на поле у контейнерного центра Cube. Отмечается, что радиоуправляемые машинки будут выдавать на месте, однако команды могут принять участие в отдельных заездах и со своими.