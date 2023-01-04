В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет вечер стендапа

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесупройдет вечер стендапа, который соберет как начинающих комиков, так и резидентов казанского Stand Up Club. На сцене кафе «Лес» для гостей выступят Ильнур Асхадуллин, Матвей Ромашкин и Никита Никитин.

Так как количество мест ограничено, жителей просят предварительно пройти регистрацию по ссылке. На мероприятие ждут гостей в возрасте от 16 лет.

Начало стендап-вечера запланировано на 18.00, сообщает Дирекция парков и скверов.