В Горкинско-Ометьевском лесу на выходных пройдет «Гриль-фест»

15 и 16 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет «Гриль-фест», сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Посетители смогут попробовать блюда из мяса, рыбы, сыра и овощей, приготовленные на барбекю, которые предложат 15 кафе и ресторанов города.

В парке можно будет посетить мастер-классы от Гильдии поваров Татарстана по приготовлению и хранению продуктов, послушать выступление музыкальных групп и DJ-сеты. Здесь также будут организованы шатер для чайных церемоний, детская площадка и фотозона.

Мероприятие пройдет на зеленом поле Горкинско-Отметьевского леса рядом с контейнерным центром CUBE в течение двух дней с 12:00 до 20:00. Вход свободный.